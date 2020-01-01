В Индии рухнула трибуна со зрителями

По предварительным данным, на трибуне присутствовали 1,5 тысячи человек, что намного превышает допустимое число.

В индийском городе Сурьяпет во время церемонии открытия Национального чемпионата обрушилась деревянная трибуна со зрителями, пострадало около сотни людей, сообщает в понедельник, 22 марта, РИА Новости.

В местной полиции сообщили, что во время инцидента пострадали около 100 человек, однако, сообщения о погибших не поступали.

По предварительным данным, на трибуне присутствовали 1,5 тысячи человек, что намного превышает допустимое число зрителей. Всех пострадавших госпитализировали в районную больницу.

Напомним, в Польше обрушилась часть старинного дома, где проводились реставрационные работы.

Ранее сообщалось, что в Одессе произошло обрушение фасадной стены и крыши старинного здания бывшей фабрики мороженого Полярная звезда.

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