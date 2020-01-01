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Боррель выразил поддержку протестующим в Беларуси

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Евросоюз считает всеобъемлющий национальный диалог единственным способом мирного урегулирования нынешнего кризиса в республике.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель

Евросоюз не может пассивно наблюдать за происходящим в Беларуси, где более полугода не утихают протесты. С таким заявлением верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель выступил на втором Форуме имени Кастуся Калиновского в Вильнюсе в понедельник, 22 марта.

"ЕС поддерживает белорусский народ в его законном стремлении к демократии", - приводит слова дипломата информагентство БелаПАН.

По словам Борреля, режим правящего в Беларуси Александра Лукашенко использует все доступные средства для удержания власти и не принимает во внимание верховенство закона, права человека и жизни людей.

"Цена, которую белорусский народ платит за свое законное стремление к свободе, очень высока", - подчеркнул европейский дипломат. Евросоюз считает всеобъемлющий национальный диалог единственным способом мирного урегулирования нынешнего кризиса в Беларуси, добавил он.

Протесты после выборов президента

В Беларуси свыше семи месяцев не утихают массовые акции протеста против фальсификации итогов президентских выборов 9 августа, победителем которых ЦИК вновь объявил Александра Лукашенко. Демонстранты обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых, честных выборов и освобождения политзаключенных, а также прекращения произвола силовиков в отношении протестующих.

В ходе протестов пострадали, были арестованы и задержаны тысячи человек, в том числе десятки журналистов. Несколько человек погибли. В последнее время протестные акции носят локальный характер. Оппозиция сформировала Координационный совет для передачи власти, однако в итоге все члены президиума КС были либо арестованы, либо оказались за границей. Евросоюз ввел санкции в отношении Лукашенко и его окружения.

Источник: Русская служба DW

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Теги: ЕС, Беларусь, Лукашенко, Евросоюз, протесты
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Источник: korrespondent.net

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