Китай оценил возможности санкций Запада

В Пекине прокомментировали введенные странами Запада санкции за нарушение прав уйгуров в Синьцзяне.

У стран Запада нет достаточного потенциала для санкционного давления на Китай. С таким заявлением во вторник, 23 марта, выступила представитель МИД КНР Хуа Чуньин, комментируя введенные накануне санкции за нарушение прав уйгуров, сообщает ТАСС.

"Вчера мы увидели, как западные страны предприняли совместные действия [против Китая]. Это действительно так, но если вы спросите, обеспокоило ли это Пекин: уверяю вас, ни в коей мере. Так, население США, Великобритании, Канады, а также Евросоюза составляет порядка 11% от количества людей, проживающих на нашей планете, а жители Китая - одну пятую часть. Поэтому западные страны своими заявлениями не способны представлять позицию и взгляды всего международного сообщества", - заявила она.

По словам Хуа Чуньин, у Запада "нет ни прав, ни компетенции" выступать в качестве "рупора международной демократии".

"Они отстаивают интересы небольшой группы стран, в то время как количество сторонников КНР постоянно увеличивается. Вся демократия Запада - гегемонистское лицемерие", - добавила дипломат.

Накануне ЕС, США, Канада и Великобритания ввели санкции против китайских чиновников за нарушение прав уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

В ответ на санкции Евросоюза Китай введет ограничительные меры против 10 человек и четырех юридических лиц.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet