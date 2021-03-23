Россия и США обсудили безопасность в космосе
В режиме видеоконференции обсудили ряд вопросо, касающихся обеспечения безопасности космической деятельности.
Россия и СШП провели во вторник, 23 марта, переговоры по вопросам космической безопасности, говорится в сообщении МИД РФ.
"Состоялся обмен мнениями по широкому спектру проблем, касающихся обеспечения безопасности космической деятельности. Выражена заинтересованность в продолжении диалога по данной проблематике", - сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что США и Китай провели жесткие переговоры, по итогам которых принято решение о создании совместной рабочей группы по борьбе с изменением климата. Детальнее в материале Корреспондент.net.
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