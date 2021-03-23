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Россия и США обсудили безопасность в космосе

Комментариев: 1
В режиме видеоконференции обсудили ряд вопросо, касающихся обеспечения безопасности космической деятельности.
Москва и Вашингтон продолжат диалог о безопасности в космосе
Москва и Вашингтон продолжат диалог о безопасности в космосе
Корреспондент.net

Россия и СШП провели во вторник, 23 марта, переговоры по вопросам космической безопасности, говорится в сообщении МИД РФ.

"Состоялся обмен мнениями по широкому спектру проблем, касающихся обеспечения безопасности космической деятельности. Выражена заинтересованность в продолжении диалога по данной проблематике", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что США и Китай провели жесткие переговоры, по итогам которых принято решение о создании совместной рабочей группы по борьбе с изменением климата. Детальнее в материале Корреспондент.net.

 

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Теги: Россия, космос, США, безопасность, МИД РФ, освоение космоса
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Мухоморище    23.03.2021, 19:54
Оценка:  +4
Мухоморище
Откуда в московии космос? МКС при совке построена, да спутники военные простейшие .Вот и весь космос.
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