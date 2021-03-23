Путин сделал COVID-прививку

Президент России получил прививку от коронавирусной инфекции и чувствует себя хорошо. В среду он планирует весь день провести на работе.

В Кремле не уточнили, какой из трех российских вакцин привился президент ria.ru

Президент РФ Владимир Путин сделал прививку от коронавируса во вторник, 23 марта. По его словам, чувствует он себя хорошо, пишет ТАСС.

"Путин привился от коронавируса. Чувствует себя хорошо. Завтра у него полноценный рабочий день", - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Какой именно вакциной привился Путин, не сообщается.

Ранее Песков объяснил непубличную вакцинацию Путина тем, что ему "не нравится" это делать на камеры.

До этого сообщалось, что глава совета ЕС Шарль Мишель обсудил с Путиным вакцину от коронавируса Спутник V российского производства.

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