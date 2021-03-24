В Китае произошло сильное землетрясение, погибли люди

Власти сообщили о трех погибших. Также подземные толчки привели к разрушению не менее 65 домов.

Ближайший к эпицентру город расположен в 100 км

На северо-западе Китая в среду, 24 марта, произошло мощное землетрясение амплитудой 5,4. В результате были разрушены здания и погибли люди, сообщает CGTN.

Сообщается о трех погибших и не менее 65 поврежденных домов.

Ближайший к эпицентру город Аксу расположен в 100 километрах, крупный город Хочэн - в 250 километрах.

Накануне в Японии произошло мощное землетрясение и цунами. Власти эвакуируют около семи тысяч местных жителей.

А до этого сообщалось, что в Исландии за последние недели произошло более 50 тысяч землетрясений. Толчки были зафиксированы в 30 км от столицы страны Рейкьявика.



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