В Китае произошло сильное землетрясение, погибли люди
Власти сообщили о трех погибших. Также подземные толчки привели к разрушению не менее 65 домов.
На северо-западе Китая в среду, 24 марта, произошло мощное землетрясение амплитудой 5,4. В результате были разрушены здания и погибли люди, сообщает CGTN.
Сообщается о трех погибших и не менее 65 поврежденных домов.
Ближайший к эпицентру город Аксу расположен в 100 километрах, крупный город Хочэн - в 250 километрах.
Накануне в Японии произошло мощное землетрясение и цунами. Власти эвакуируют около семи тысяч местных жителей.
А до этого сообщалось, что в Исландии за последние недели произошло более 50 тысяч землетрясений. Толчки были зафиксированы в 30 км от столицы страны Рейкьявика.
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