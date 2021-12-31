В Киеве наказали убийцу 18-летней девушки

Преступление произошло в 2019 году из-за ревности.

Голосеевский районный суд города Киева признал 20-летнего молодого человека виновным в умышленном убийстве 18-летней девушки и приговорил его к 13 годам лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Прокуроры в суде доказали, что в июле 2020 года в квартире по улице Ломоносова в Киеве возник конфликт из-за ревности между 18-летним молодым человеком и его 18-летней девушкой. Во время ссоры обвиняемый нанес своей девушке многочисленные удары ножом в разные части тела, из-за чего она погибла на месте.

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Злоумышленник после этого переоделся и скрылся с места преступления. Он уехал в Полтаву, где его правоохранители и задержали.

По данному факту следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины (Умышленное убийство). В суде обвиняемый свою вину признал частично. Суд назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск матери убитой девушки о взыскании с обвиняемого морального ущерба в сумме 2 млн гривен.

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Напомним, ранее в Киеве полиция задержала местного жителя, которого подозревают в убийстве его 30-летней женщины. Злоумышленник хотел завладеть её квартирой.

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