В Киеве на улице задержали мужчину с гранатой

В столице задержали мужчину, который прогуливался по улице с боевой гранатой.

| Автор: Шароди Диана

В Святошинском районе Киева на улице задержали мужчину с боевой гранатой. Теперь его могут посадить на семь лет.

Читайте также: На Закарпатье вор пытался ограбить храм, но поговорил со священником и сдался полиции

Об этом информирует пресс-служба столичной полиции.

Известно, что прохожего с гранатой задержали на улице Чернобыльской. Оперативную информацию о том, что у него может быть граната, оперативники получили из своих источников.

Во время проведения осмотра личных вещей, в кармане мужчины нашли предмет, похожий на гранату РГД-5, и запал к ней.

"Следователь изъял опасные предметы и направил на соответствующую экспертизу. По предварительному заключению специалистов профильной службы изъятое относится к категории боеприпасов, пригодных к проведению взрыва"

— сказано в полицейской сводке.

Столичные оперативники задержали киевлянина с боеприпасом в кармане / kyiv.npu.gov.ua

После выявления опасной находки мужчину задержали. На данный момент следователи пытаются установить откуда ккиевлянин взял гранатую. Против него открыли уголовное дело. За ношение боевых припасов без разрежения мужчине грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Читайте также: Житель Северодонецка угрожал бросить гранату из окна многоэтажки

Напомним, в Казахстане участники массовых акций протеста начали избивать и обстреливать сотрудников силовых органов. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.