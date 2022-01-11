На Закарпатье вор пытался ограбить храм, но поговорил со священником и сдался полиции

В Хустском районе Закарпатья церковь пытался ограбить неизвестный.

| Автор: Шароди Диана

На Закарпатье вор, пытавшийся ограбить храм, после разговора со священником сдался полиции / zk.npu.gov.ua

На Закарпатье священник уговорил вора, пытавшегося ограбить храм, сдаться полиции.

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Об этом сообщает полиция области.

Служитель храма застал преступника с поличным. Грабитель хотел украсть ящик для пожертвований, в который собирали средства для лечения больного ребенка.

Сообщается, что случившееся произошло 10 января 2022 года священник храма в селе Колочава Хустского района Закарпатской области.

Церковник поговорил со злоумышленником, пристыдил вора и остался с ним в храме до приезда полицейских.

Полиция выяснила, что вор — это 37-летний житель села Абрикосовка Херсонской области. Аферист смог подобрать ключ к двери храма и открыть. Пока полиция не приехала, мужчина спрятал деньги в карманах. Но после разговора со священнослужителем раскаялся и вернул украденное.

На Закарпатье вор, пытавшийся ограбить храм, после разговора со священником сдался полиции / zk.npu.gov.ua

Тем не менее, от ответственности это не освобождает. Злоумышленник был задержан и помещен в изолятор временного содержания. По статье за незаконное проникновение в помещение мужчине грозит от 3 до 6 лет тюрьмы.

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Напомним, до 20 января все работники сферы медицины и коммунальных услуг должны были вакцинироваться, или рискуют быть отстранены от работы. Однако обязательную вакцинацию отсрочили до 31 января 2022.