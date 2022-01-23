559 киевлян за день заболели коронавирусом

Продолжают болеть в столице более 13 тысяч человек. Выздоровели 330 622 человека.

В Киеве в субботу, 22 января 2022 года, зарегистрировали 559 новых случаев COVID-19, сообщил мэр Виталий Кличко. 11 человек умерли от осложнений, а 116 – выздоровели.

Среди заболевших вчера: 291 женщина в возрасте от 18 до 84 лет, 180 мужчин в возрасте от 18 до 86 лет, а также 88 детей в возрасте от 1 до 17 лет. Больше всего новых случаев коронавируса было в Дарницком районе (121).

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Состояние здоровья 125 человек вызвало вчера особое беспокойство врачей. Их госпитализировали.

Всего с начала пандемии в украинской столице уже подтвердили 352 760 случаев СOVID-19. Выздоровели 330 622 человека, а 8 437 – умерли от осложнений. Продолжают болеть 13 701 человек.

Между тем, с начала пандемии и по состоянию на утро 23 января 2022 года в Украине было подтверждено 3 857 455 случаев СOVID-19. Выздоровели 3 582 908 человек, а 99 215 – умерли от осложнений. Завершили вакцинацию (получили две дозы вакцины) 14 457 249 человек.

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Напомним, с понедельника, 24 января, некоторые украинцы смогут купить за "тысячу Зеленского" рецептурные и безрецептурные препараты в аптеке. Однако разрешено тратить в аптеках деньги "еПоддержки" не всем, а только тем украинцам, кому есть 60 лет.

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Иллюстративное фото / facebook.com/merkieva/