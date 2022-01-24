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В Киеве банда вымогала у IT-специалиста 30 тысяч долларов
В Киеве правоохранители задержали двух местных жителей, которые у IT-специалиста вымогали 30 тысяч долларов несуществующего долга. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
По данным досудебного следствия, группа лиц вымогала у столичного IT-специалиста 30 тысяч долларов. Они угрожали его убить, обещали избить членов его семьи.
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По данному факту следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины. Двух вымогателей задержали при поучении первой части денег в сумме 10 тысяч долларов. Им уже сообщили о подозрении в преступлении.
Досудебное следствие продолжаются. Проводятся мероприятия по установлению всех участников этой банды.
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Ранее стало известно, что в Киеве правоохранители задержали участника преступной группы за вымогательство у предпринимателя 1 млн долларов. Вымогатели указывали потерпевшему на необходимость уплаты средств в пользу преступного сообщества, возглавляемого "вором в законе".
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