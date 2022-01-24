Вымогал 1 млн долларов: в Киеве задержали участника банды

Досудебное следствие продолжается. Устанавливаются другие участники этой преступной группы.

В Киеве правоохранители задержали участника преступной группы за вымогательство у предпринимателя 1 млн долларов. Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора.

По версии досудебного следствия, в полицию обратился частный предприниматель, сообщивший о том, что группа лиц требует у него 1 млн долларов несуществующего долга. Они неоднократно угрожали потерпевшему и его близким физической расправой. Вымогатели указывали на необходимость уплаты средств в пользу преступного сообщества, возглавляемого "вором в законе".

По данному факту открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 189 УК Украины. Одного из участников преступной группы (гражданина Грузии) правоохранители задержали после передачи ему первой части денежных средств в размере 70 тыс. долларов. Досудебное следствие продолжается. Устанавливаются другие участники этой преступной группы.

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Напомним, ранее стало известно, что в Киевской области правоохранители задержали семь членов организованной группы по фактам похищения людей, пыток и вымогательства. Эта банда действовала на территории Черниговской и Киевской областей с декабря 2020 года.

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Задержание подозреваемого / gp.gov.ua

Задержание подозреваемого / gp.gov.ua