Главным бомбоубежищем Киева будет метро, - Кличко

Градоначальник уверяет, что город подготовил четкий план действий на случай нападения

Столичные власти имеют "четкий план" действий на случай российского вторжения. Ключевым бомбоубежищем в Киеве определен метрополитен. Об этом заявил мэр Виталий Кличко в эфире телеканала "Настоящее время".

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"В Киеве наработан четкий план, предоставлена ​​информация о бомбоубежищах, которые находятся вблизи определенных объектов. Ключевым бомбоубежищем в Киеве также определен Киевский метрополитен, который, не дай Бог, в случае времени "Ч" будет готов принять людей, которые смогут скрыться во время возможного нападения", - заявил мэр.

По его словам, в городе также есть система звукового оповещения (сирены), которая будет задействована для предупреждения граждан об угрозе. Также для информирования населения планируют задействовать средства массовой информации – телевидение и радио.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве не готово каждое пятое бомбоубежище. Сейчас в столице есть 5 тысяч помещений, где граждане могут переждать вражеский налет или обстрел.

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