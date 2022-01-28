В Киеве задержали агента "МГБ ДНР"

Он добровольно согласился содействовать деятельности террористической организации "ДНР".

В Киеве Служба безопасности Украины разоблачила и задержала агента террористической организации "ДНР". Об этом проинформировала пресс-служба Офиса Генпрокурора.

По данным досудебного следствия, гражданина Украины завербовали боевики террористической группировки "МГБ ДНР", когда он приехал на временно оккупированную территорию Донецкой области, чтобы навестить родственников. Он добровольно согласился содействовать деятельности террористической организации "ДНР".

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Злоумышленник собирал информацию о военнослужащих правоохранительных органов Украины и про контрразведывательные меры по противодействию российским спецслужбам. Сведенья он передавал кураторам во время личных встреч на временно оккупированном Донбассе или по техническим каналам связи.

По данному факту следователи СБУ открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины. Фигуранту уже сообщили о подозрении в преступлении. Досудебное следствие продолжается.

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Напомним, ранее стало известно, что в Харьковской области контрразведчики СБУ задержали агента спецслужбы РФ, который собирал разведывательную информацию про военные объекты и данные про украинских патриотов.

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Задержание подозреваемого / ssu.gov.ua