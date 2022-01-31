40 млрд грн ущерба – подозревают заместителя главы КГГА

Также в этом преступлении подозревают бывшего ликвидатора завода "Радикал".

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении в преступлении одному из заместителей председателя КГГА, а также экс-ликвидатору завода "Радикал", которые не приняли мер для ликвидации последствий загрязнения территории ртутью, что нанесло ущерб в размере 40 млрд гривен. Об этом проинформировала пресс-служба Офиса Генпрокурора.

По данным досудебного следствия, в 2014-2021 годах на заводе "Радикал" не проводились мероприятия по ликвидации последствий экологического загрязнения, а также демеркуризации территории. Общий объем ртути и ртутьсодержащих веществ на территории этого завода составляет около 200 тыс. тонн. В результате нанесен ущерб в размере более 40 млрд гривен.

Заместитель главы КГГА, которому сообщили о подозрении в преступлении, является главой межведомственной рабочей группы по решению экологических проблем завода "Радикал". На него также возложены обязанности в сфере гражданской защиты и охраны окружающей среды.

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По данному факту следователи полиции открыли уголовное производство по ст. 237 Уголовного кодекса Украины. Досудебное следствие продолжается.

Ранее сообщалось, что следователи ГБР завершили досудебное следствие в отношении депутата одного из райсоветов Херсонской области, который ранее был директором Национального парка "Нижнеднепровский", и его заместителя. Из-за их служебной халатности государство потеряло 62 млн гривен.

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