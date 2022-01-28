ГБР проводит обыски у действующего нардепа: В чем подозревают

Правоохранители пришли домой к политику и к лицам, которые с ним связаны.

Следователи ГБР проводят обыски у действующего депутата Украины. Его подозревают в подделке документов. Подробности передает пресс-служба ведомства.

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Так, по опубликованной информации, правоохранители пришли домой к депутату и к лицам, которые с ним связаны.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции составило на политика протокол о совершении административного нарушения, которое связано с коррупцией. Речь идет о статье "нарушение ограничений совместительства и совмещения с другими видами деятельности".

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Следователи установили, что во время судебного разбирательства в Печерском райсуде Киева нардеп предоставил поддельные документы, а именно протокол с информацией о том, что якобы был уволен с поста директора. Своими действиями политик обманул суд.

Предварительно в его действиях правоохранители увидели преступления, соответствующие статьям "служебная подделка", "введение в заблуждение суда" и "подделка/сбыт/использование поддельных документов".

Отметим, что депутат Дмитрий Разумков в своем Telegram-канале написал, что речь идет о коллеге из его МФО "Разумная политика" Олеге Воронько. Сейчас депутаты едут к нему, так как "обвинения притянуты за уши", написал Разумков.

Следственные фото / dbr.gov.ua

Напомним, ранее сообщалось, что ГБР хочет устроить одновременный допрос Петра Порошенко и Виктора Медведчука.

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