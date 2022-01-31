Киевлянина, задушившего 82-летнюю женщину, посадили на 11 лет

Это преступление произошло еще в 2019 году в доме на улице Зодчих.

В Киеве Святошинский районный суд признал местного жителя виновным в умышленном убийстве 82-летней женщины и приговорил его к 11 годам лишения свободы. Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Киева.

Прокуроры в суде доказали, что в 2019 году на улице Зодчих произошел конфликт между 23-летним молодым человеком и 82-летней хозяйкой квартиры. Молодой человек повалил женщину на пол, запихнул в рот тряпку, накрыл голову полиэтиленовым пакетом и поместил тело в шкаф, прикрыв его одеждой. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть женщины наступила в результате механической асфиксии.

По данному факту следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство). Суд пришел к выводу, что вина обвиняемого полностью доказана и назначил ему наказание в виде 11 лет лишения свободы.

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Напомним, ранее стало известно, что в Киеве полиция задержала местного жителя, которого подозревают в убийстве его 30-летней знакомой. Злоумышленник хотел завладеть её квартирой.

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