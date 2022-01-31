В Киеве таксисту сообщили о подозрении в нападении на пассажирку

Он совершил разбойное нападение на пассажирку с использованием сильнодействующего медицинского препарата.

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении в преступлении 24-летнему таксисту, который ночью 29 января совершил разбойное нападение на пассажирку с использованием сильнодействующего медицинского препарата. Об этом проинформировала пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

По данным досудебного следствия, ночью 29 января 2022 года гражданин Туркменистана получил через мобильное приложение такси заказ на поездку. Прибыв по адресу, он забрал пассажирку, и во время поездки решил завладеть ее имуществом. Водитель предложил девушке кофе, к которому добавил сильнодействующее лекарственное средство.

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Девушка, выпив кофе, потеряла сознание. После этого фигурант забрал у нее мобильный телефон и ценные вещи. Затем водитель отвез девушку по адресу, который она назвала ранее, и оставил ее там в беспомощном состоянии. В дальнейшем девушку обнаружили в подъезде соседи и вызвали медиков. Пострадавшая почти сутки была в коме.

По данному факту следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 187 УК Украины. Максимальное наказание по это статье – 15 лет лишения свободы.

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Напомним, ранее стало известно, что в Киеве полиция задержала местного жителя, которого подозревают в убийстве его 30-летней знакомой. Злоумышленник хотел завладеть её квартирой.

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