Убийство полицейского в Чернигове: Четверых подростков отдали под суд

Подростки жестоко избили двух полицейских, в результате чего один умер

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении четырех юношей, который в октябре прошлого года жестоко избили двоих полицейских и в результате убили одного из них. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Читайте также: Одессит заживо сжег женщину за отказ в интиме

Согласно финальной версии следствия, в ночь на 2 октября возле одного из супермаркетов Чернигова между группой молодых людей и двумя полицейскими, находившимися в отпуске, возник конфликт.

"В результате конфликта сотрудникам полиции были нанесены телесные повреждения, от которых один скончался на месте происшествия, а другой – доставлен в больницу. При этом во время потасовки один из нападавших успел открыто похитить мобильный телефон потерпевшего", - говорят в прокуратуре.

Читайте также: Под Черниговом жестоко убили 22-летнего парня

В настоящее время в СИЗО находятся четверо юношей – трое подростков и один восемнадцатилетний парень. Их обвиняют в убийстве и незаконченном покушении на убийство двух лиц по предварительному сговору группой лиц, а также в открытом завладении чужим имуществом (ч. 3 ст. 15, п. 1, п. 12 ч. 2 ст. 115, п. 12 ч. 2 ст.115, ч. 2 ст.186 УК Украины).

Напомним, в Сумской области правоохранители сообщили о подозрении в преступлениях 27-летнему мужчине и 32-летней женщине. Их подозревают в пытках, изнасиловании и умышленном убийстве 52-летнего мужчины.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.