Студент установил скрытую камеру в женской душевой: Суд простил его

Студентки отказались от претензий, а парень искренне раскаялся. Судья решил, что этого достаточно

Соломенский суд Киева освободил от уголовной ответственности студента, который установившего скрытую камеру в душевой женского общежития Киевского политического института. Об этом говорится в решении суда, опубликованного на Едином портале судебных решений Украины.

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Так, адвокат студента настаивал на закрытии дела в связи с "деятельным раскаянием" обвиняемого. Также о закрытии дела просили две студентки, которые проходили как потерпевшие. Отмечается, что они получили компенсацию и больше не имеют претензий к обвиняемому.

Кроме того, сторона защиты отмечала, что молодой человек совершил уголовное правонарушение впервые, искренне раскаивается и признает вину. Суд удовлетворил просьбу адвоката и освободил студента от уголовной ответственности, дело закрыли без вынесения приговора.

Напомним, в конце октября прошлого года студентки КПИ обнаружили в женской душевой своего общежития скрытую камеру. Установивший ее студент быстро был найден, поскольку случайно записал свое лицо на эту же камеру.

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