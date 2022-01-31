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Полиция задержала студента, который продал данные 20 млн украинцев
Киберполиция Украины разоблачила студента на сбыте баз данных более 20 миллионов граждан. Деньги за чужие данные горе-бизнесмен принимал на свой крипто-кошелек.
Об этом сообщает пресс-центр НПУ.
"19-летний житель Киева, студент одного из высших учебных заведений, создал бот в мессенджере для продажи конфиденциальной и другой информации с ограниченным доступом, в том числе персональных данных граждан Украины",
— сказано в сообщении правохранителей.
Сообщается, что нарушитель "продавал" доступ к боту стоил 1 доллар в день или 4 доллара за 20 попыток поиска данных относительно конкретных лиц.
Желающие найти информацию платили деньги предприимчивому студенту на крипто-кошелек.
Кроме того, киберполицейские установили, что 19-летний правонарушитель разрабатывал и внедрял механизм поиска данных по фотографиям людей с использованием искусственного интеллекта.
На данный момент проводятся экспертизы, все аккаунты и боты заблокированы.
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Напомним, во Львовской области сотрудница банка присвоила миллион гривен. Теперь ей, согласно Уголовному кодексу Украины, грозит до 4 лет лишения свободы.