Полиция задержала студента, который продал данные 20 млн украинцев

Полиция задержала злоумышленника, им оказался 19-летний студент.

| Автор: Шароди Диана

Полиция задержала студента, который продавал в Интернете через чат-бот данные 20 млн украинцев / Иллюстративное фото / gp.gov.ua

Киберполиция Украины разоблачила студента на сбыте баз данных более 20 миллионов граждан. Деньги за чужие данные горе-бизнесмен принимал на свой крипто-кошелек.

Об этом сообщает пресс-центр НПУ.

"19-летний житель Киева, студент одного из высших учебных заведений, создал бот в мессенджере для продажи конфиденциальной и другой информации с ограниченным доступом, в том числе персональных данных граждан Украины",

— сказано в сообщении правохранителей.

Сообщается, что нарушитель "продавал" доступ к боту стоил 1 доллар в день или 4 доллара за 20 попыток поиска данных относительно конкретных лиц.

Желающие найти информацию платили деньги предприимчивому студенту на крипто-кошелек.

Кроме того, киберполицейские установили, что 19-летний правонарушитель разрабатывал и внедрял механизм поиска данных по фотографиям людей с использованием искусственного интеллекта.

На данный момент проводятся экспертизы, все аккаунты и боты заблокированы.

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