Будут ли в Киеве вводить локдаун - ответ КГГА

Вопрос о том, будет ли в Киеве локдаун, особенно популярен сейчас - в период стремительного увеличения заболевших. Впрочем, это касается не только столицы, но и всей Украины.

| Автор: Шароди Диана

Будут ли в Киеве вводить локдаун / EPA / UPG

Известно, что по состоянию на 11 февраля в Киеве ситуация с количеством заболевших коронавирусом остается тяжелой, но контролируемой. В связи с этим у столичных властей нет предпосылок для ужесточения карантинных ограничений.

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Такую информацию обнародовал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник, пишет пресс-служба КГГА.

Поворозник признался, что несмотря на высокий уровень выявления новых случаев ситуация контролируемая и "не требует введения дополнительных ограничений".

"При 4104 новых случаях заболевания уровень госпитализации больных в столичные больницы составляет 32,3%. Заполненность коек в больницах, выделенных под пациентов с COVID-19, сейчас составляет лишь 34%. По словам специалистов, это связано, в первую очередь, с высоким уровнем вакцинации горожан",

-сказал чиновник.

По актуальным на 11 февраля 2022 года данным, в больницах Киева с коронавирусом находятся 1832 пациента, в том числе 97 детей с подтвержденным диагнозом COVID-19. Еще у 109 людей диагноз подозревают - они также в больнице.

Ранее глава украинского Минздрава Ляшко говорил, что введение жесткого общенационального локдауна пока что исключается.

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Напомним, киевские бомбоубежища способны вместить чуть более 2 миллионов человек. При этом большинство из этих сооружений являются укрытиями на краткий период – 1-2 часа. Об этом пишет Укринформ со ссылкой на Департамент муниципальной безопасности КГГА.