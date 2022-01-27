В КГГА рассказали, закроют ли киевские школы на карантин

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 среди детей и педагогов за последнее время изменилась.

Зампреда КГГА Валентин Мондриевский рассказал, закроют ли киевские школы на карантин. Принимать решение о дистанционном обучении разрешили самим руководителям учебных заведений. Слова чиновника передает пресс-служба КГГА.

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Так, Мондриевский сообщил, что за последнее время ситуация с заболеваемостью среди учеников и педагогов в Киеве изменилась. В данный момент респираторными заболеваниями и COVID-19 болеют около 1% детей и сотрудников школ.

По этой причине руководителям заведений разрешили самостоятельно решать, нужно ли отправлять учеников на карантин. Все будет зависеть от ситуации в каждой школе.

Это позволит разорвать цепочку болезни, где наблюдаются высокие показатели, а также не останавливать образовательный процесс во всех учебных заведениях, отметил Мондриевский.

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Политик также призвал объяснить детям их ответственность, так как заболев, они могут принести инфекцию домой и заразить всю семью. Потому дистанционное обучение означает в первую очередь снижение заболеваемости без отрыва от учебы.

"Чем тщательнее мы будем придерживаться элементарных правил, тем быстрее пройдем пик заболеваемости и вернемся к привычной жизни", — подытожил он.

Как бы то ни было, напомним, что в МОН рекомендовали отправить на дистанционное обучение всех учеников 5-11 классов.

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