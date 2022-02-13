В Киеве авто вылетело на тротуар и разбило киоски

Автомобиль могло занести на скользкой дороге.

13 февраля на Окружной дороге в Киеве автомобиль Renault вылетел на тротуар и врезался в киоски. К счастью, обошлось без жертв, сообщают Вартові.Еспресо.

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ДТП произошло возле остановки в районе завода "Электронмаш". Как сообщают очевидцы, авто ехало в направлении Жулянского моста. По неизвестным причинам возле остановки транспортное средство вылетело на обочину и разгромило около трех киосков. В Сети пишут, что утром на дорогах Киева местами наблюдался гололед.

Напомним, ранее сообщалось, что на Буковине фура опрокинула маршрутку с людьми.