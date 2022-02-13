Почта
 

В Киеве авто вылетело на тротуар и разбило киоски

Автомобиль могло занести на скользкой дороге.
 |  Автор: Максим Григорьев
В Киеве авто вылетело на тротуар и разбило киоски
Авто разбило киоски / espreso.tv

13 февраля на Окружной дороге в Киеве автомобиль Renault вылетел на тротуар и врезался в киоски. К счастью, обошлось без жертв, сообщают Вартові.Еспресо.

Читайте также: В Харькове полицейские с погоней ловили пьяного агента ГБР

ДТП произошло возле остановки в районе завода "Электронмаш". Как сообщают очевидцы, авто ехало в направлении Жулянского моста. По неизвестным причинам возле остановки транспортное средство вылетело на обочину и разгромило около трех киосков. В Сети пишут, что утром на дорогах Киева местами наблюдался гололед.

Напомним, ранее сообщалось, что на Буковине фура опрокинула маршрутку с людьми.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри news.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK