Ночью произошел пожар в Киевской гимназии восточных языков
Сегодня ночью, 14 февраля, произошел пожар в Киевской гимназии восточных языков. К счастью, никто из людей не погиб и не пострадал, сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.
Служба спасения получила сообщение о пожаре в Киевской гимназии восточных языков, которая находится на улице Львовская в Святошинском районе столицы, в 01:23. На место происшествия немедленно направили 60 бойцов ГСЧС и 16 единиц специальной техники.
Оказалось, что возгорание произошло в трехэтажном учебном корпусе. Огонь с крыши перекинулся на третий этаж.
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В 03:30 пожар локализовали на площади 2 тыс. кв.м. В 04:39 огонь полностью погасили. Жертв и пострадавших нет. Сейчас выясняется причина возгорания.
Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве произошел пожар в одной из квартир в 9-этажном доме по улице Матеюка, 9 в Деснянском районе. Спасатели эвакуировали 13 человек.
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