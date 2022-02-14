Ночью произошел пожар в Киевской гимназии восточных языков

В тушении пожара принимали участие 60 бойцов ГСЧС.

Сегодня ночью, 14 февраля, произошел пожар в Киевской гимназии восточных языков. К счастью, никто из людей не погиб и не пострадал, сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.

Служба спасения получила сообщение о пожаре в Киевской гимназии восточных языков, которая находится на улице Львовская в Святошинском районе столицы, в 01:23. На место происшествия немедленно направили 60 бойцов ГСЧС и 16 единиц специальной техники.

Оказалось, что возгорание произошло в трехэтажном учебном корпусе. Огонь с крыши перекинулся на третий этаж.

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В 03:30 пожар локализовали на площади 2 тыс. кв.м. В 04:39 огонь полностью погасили. Жертв и пострадавших нет. Сейчас выясняется причина возгорания.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве произошел пожар в одной из квартир в 9-этажном доме по улице Матеюка, 9 в Деснянском районе. Спасатели эвакуировали 13 человек.

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Место происшествия / dsns.gov.ua

Место происшествия / dsns.gov.ua