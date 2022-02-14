Под Офисом президента студенты требуют отставки министра Шкарлета

Сотни студентов киевских вузов вышли на акцию протеста против главы Минобразования

Под Офисом президента студенты собрались на акцию с требованием отставки министра образования и науки Сергея Шкарлета. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

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Отмечается, что по состоянию на 10 утра возле здания президентской канцелярии собралось около 500 человек, и люди продолжали подходить. В акции приняли участие студенты Киево-Могилянской академии, Киевского политехнического института, Национального авиационного университета и других вузов.

Протестующие пришли с плакатами "Шкарлет – прочь", "Жду, когда ты станешь бывшим", "Плагиатору не место в правительстве", "Шкарлет, пора домой", "С Днем Шкарлетина", "Тебе идет твоя отставка".

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"Академическое сообщество выступает против министра-плагиатора с самого его назначения на должность, а сегодня к этому требованию присоединяются сотни студентов ведущих украинских вузов", - заявили организаторы акции.

По словам активистов Шкарлет не соответствует занимаемой должности, поскольку, как утверждается, в его научных работах есть плагиат, он превысил полномочия, отказавшись признать результаты выборов президента НаУКМА, и работает с людьми, связанных с режимом Януковича.

Напомним, Шкарлет озвучил условия, как украинцы смогут получить образование в кредит. Правительство поддержало проект Закона Украины "Об образовании взрослых".

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