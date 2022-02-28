По Киеву нанесли ракетный удар "Искандерами"

Также бомбардировке подверглись Бровары

Вечером, 28 февраля, российские войска нанесли ракетный удар по Киеву. Об этом сообщают в соцсетях очевидцы. По данным советника министра внутренних дел Антона Геращенко, оккупанты использовали ракетный комплекс "Искандер".

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"Очередное преступление путинского режима. Удар баллистической ракетой "Искандер" по Киеву. Точное место и жертвы устанавливаются", - сообщил Геращенко.

Незадолго перед этим россияне совершили воздушный налет на Бровары.

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"Несколько минут назад на окраине Броваров в сторону Киева был совершен авианалет. Есть раненые", - написал в Facebook мэр Броваров Игорь Сапожко

Позднее он уточнил, что в результате налета 6 человек получили ранения.

Напомним, сегодня ряд городов подвергся мощный обстрелом. Особенно сильно досталось Харькову, который обстреливали "Градами".

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