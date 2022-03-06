Войска РФ продолжают обстреливать Бучу
Российские войска продолжают обстреливать мирные кварталы города Буча в Киевской области. Электричества, тепла, связи, интернета в населенном пункте нет. Об этом сообщает Бучанский городской совет в Facebook.
Читайте также: В Бучу зашли кадыровцы - ВСУ их вытесняет
"Ежедневно почти тысячу сообщений получаем от жителей Бучи о потребности в продуктах питания, воде, восстановлении коммуникаций. Жители просят помочь больным тем, кто уже несколько суток не может найти родных. Значительное количество жителей находятся в подвалах", - говорится в сообщении.
Читайте также: Ирпень и Бучу покинули почти 1,5 тысячи мирных жителей
Захватчики продолжают обстреливать мирные кварталы, грабят магазины, убивают гражданских.
"Доставить гуманитарные грузы невозможно: община в осаде врага", - подчеркнули в городском совете.
Ранее мы писали о том, что в ВСУ пояснили, как опознать украинские вертолеты.