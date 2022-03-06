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Войска РФ продолжают обстреливать Бучу

В городе уже несколько суток нет электричества, тепла, связи и интернета.
Войска РФ продолжают обстреливать Бучу
Военнослужащий проверяет документы у водителя на блокпосту на восточной линии фронта в Киевской области, Украина, 05 марта 2022 г. / EPA / UPG

Российские войска продолжают обстреливать мирные кварталы города Буча в Киевской области. Электричества, тепла, связи, интернета в населенном пункте нет. Об этом сообщает Бучанский городской совет в Facebook.

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"Ежедневно почти тысячу сообщений получаем от жителей Бучи о потребности в продуктах питания, воде, восстановлении коммуникаций. Жители просят помочь больным тем, кто уже несколько суток не может найти родных. Значительное количество жителей находятся в подвалах", - говорится в сообщении.

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Захватчики продолжают обстреливать мирные кварталы, грабят магазины, убивают гражданских. 

"Доставить гуманитарные грузы невозможно: община в осаде врага", - подчеркнули в городском совете.

EPA / UPG
EPA / UPG

Ранее мы писали о том, что в ВСУ пояснили, как опознать украинские вертолеты.

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