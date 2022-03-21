При обстреле оккупантами ТЦ в Киеве погибли 8 человек
В результате обстрела 20 марта российскими оккупантами торгового центра в Подольском районе Киеве по предварительной информации погибли 8 человек. Об этом проинформировала пресс-служба Офиса генпрокурора.
В сообщении говорится, что информация по количеству погибших и пострадавших уточняется.
Напомним, вечером 20 марта российские оккупанты нанесли ракетный удар по Подольскому району столицы. В результате разрушен торговый центр, повреждены окна в близлежащих жилых домах и припаркованные рядом с ТЦ автомобили.
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По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (Нарушение законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством). На месте работают спасатели и правоохранители.
Ранее сообщалось, что 18 марта российские оккупанты при обстреле Киева впервые применили новый вид оружия – спускаемые на парашютах снаряды
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