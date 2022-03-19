Оккупанты обстреляли Киев новым типом снарядов

Спускаемые на парашютах бомбы ранее против Киева не применяли

В пятницу, 18 марта, российские оккупанты при обстреле Киева впервые применили новый вид оружия – спускаемые на парашютах снаряды. Об этом на брифинге рассказал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

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"Вчера в Киеве впервые был зафиксирован факт использования новейшего вооружения. Система "Град" выпускает снаряды, которые спускаются на парашютах. Россияне используют самое жестокое оружие против гражданского населения Украины", - сообщил он.

В чем заключается принцип действия таких снарядов, Геращенко не объяснил, но сообщил, что именно этим оружием вчера было разрушено несколько частных жилых домов в Киеве. Также он заверил, что все военные преступления России фиксируются, их будут расследовать.

Напомним, глава Николаевской ОГА сообщил, что россяине ударили ракетами по спящим солдатам. На месте обстрела воинской части до сих пор продолжается спасательная операция, отметил Виталий Ким.

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