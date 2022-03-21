В Киеве наблюдается загрязнение воздуха после пожаров - Кличко

В результате обстрелов полностью сгорел ТЦ "Ретровиль" в Подольском районе, а также серьезно повреждена близлежащая инфраструктура.

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к местным жителям. Политик отметил, что россияне продолжают атаковать столицу, в результате чего произошел крупный пожар в Подольском районе. В результате сильных возгораний в Киеве и области наблюдается загрязнение воздуха.

Ночью спасатели тушили пожар в Подольском районе, где сгорел полностью ТЦ "Ретровиль". Также были повреждены шесть жилых домов, из которых три - уже непригодны для жизни. Известно о гибели восьми человек.

В результате авиаударов повреждены также помещения двух школ и двух детсадов.

В Киеве и области замечено загрязнение воздуха. / ДСНС

Читайте также: При попытке наступления на Киев оккупанты потеряли отряд танкового полка

Кличко отметил, что из-за пожаров наблюдается загрязненность воздуха в Киеве и области. Поэтому мэр обращается к киевлянам, чтобы те не открывали окна, а также надевали на улицу минимум респиратор типа FFP2.

В своем обращении Виталий Кличко в который раз подчеркнул, чтобы украинцы не снимали и не выкладывали видео с передвижением военной техники ВСУ, блокпостов и стратегических объектов.

Ранее мы писали, что в Киеве и области вводится усиленный комендантский час. Он продлится с 20:00 21 марта до 07:00 23 марта.