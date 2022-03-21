Комендантский час в Киеве и области снова будет усилен - КГГА

Комендантский час будет распространятся на полторы сутки.

В Киеве и Киевской области комендантский час вновь будет усилен. Он будет длиться до 7:00 23 марта. Об этом сообщает в телеграм-канале КГГА.

В Киеве и области вводится усиленный комендантский час с 20:00 21 марта до 7:00 23 марта.

Власти области отмечают, что запрещено передвигаться по городу без спецпропусков. Выходить на улицу можно только в том случае, чтобы дойти до ближайшего укрытия.

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В сообщении отмечается, что гражданские, которые будут находиться на улице без спецпропуска в период комендантского часа, будут считаться диверсантами.

Ранее мы писали, что в Генштабе ВСУ подвели итоги на 26 день полномасштабной войны. Зафиксировано снижение интенсивности применения рашистами пилотируемой авиации. Также враг пытается удержать захваченные рубежи.