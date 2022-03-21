Оккупанты пытались наступать на Бровары, но были остановлены

Об этом сообщил пресс-центр Генерального штаба ВСУ.

Российские оккупанты в Киевской области предприняли наступление в направлении Броваров, но остановились из-за больших потерь. Об этом в Facebook сообщил пресс-центр Генштаба ВСУ.

Сейчас на Броварском направлении оккупанты пытаются восстановить боеспособность своих подразделений, оборудуют в инженерном плане захваченные рубежи.

На Полесском и Северском направлении противник тоже пытается организовать инженерное оборудование захваченных позиций для ведения позиционной обороны и восстановить снабжение своих подразделений.

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Между тем, Министерство обороны Великобритании считает, что российские войска по-прежнему планируют захватить Киев. Основная часть российских войск сейчас находится примерно в 25 км от украинской столицы.

Ранее сообщалось, что 18 марта российские оккупанты при обстреле Киева впервые применили новый вид оружия – спускаемые на парашютах снаряды

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