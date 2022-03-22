В Киеве задержали "монаха"-диверсанта
В Киеве на одной из станций метро оперативники угрозыска задержали 41-летнего мужчину, который поддерживал войну России в Украине, пропагандировал идеи "русского мира" и передавал врагу важную информацию. Об этом сообщило Управление коммуникации Нацполиции Украины.
Задержанный назвался монахом одного из храмов. В помещении, где он проживал, обнаружили вещественные доказательства, свидетельствующие про возможную его причастность к разведывательно-диверсионной деятельности и помощи врагу.
Кроме того, в телефоне задержанного есть переписка с абонентами из России с призывами к уничтожению украинцев, фотографии объектов критичной инфраструктуры, аудиозаписи про месторасположение блокпостов.
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Полицейские передали задержанного сотрудникам СБУ для проведения дальнейших следственных действий.
Напомним, ранее в Киеве правоохранители задержали мужчину, который снимал позиции ВСУ перед обстрелом оккупантами ТЦ в Подольском районе.
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