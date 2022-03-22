В Киеве задержали "монаха"-диверсанта

Его подозревают в сотрудничестве с российскими оккупантами.

В Киеве на одной из станций метро оперативники угрозыска задержали 41-летнего мужчину, который поддерживал войну России в Украине, пропагандировал идеи "русского мира" и передавал врагу важную информацию. Об этом сообщило Управление коммуникации Нацполиции Украины.

Задержанный назвался монахом одного из храмов. В помещении, где он проживал, обнаружили вещественные доказательства, свидетельствующие про возможную его причастность к разведывательно-диверсионной деятельности и помощи врагу.

Кроме того, в телефоне задержанного есть переписка с абонентами из России с призывами к уничтожению украинцев, фотографии объектов критичной инфраструктуры, аудиозаписи про месторасположение блокпостов.

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Полицейские передали задержанного сотрудникам СБУ для проведения дальнейших следственных действий.

Напомним, ранее в Киеве правоохранители задержали мужчину, который снимал позиции ВСУ перед обстрелом оккупантами ТЦ в Подольском районе.

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В Киеве задержали сторонника "русского мира" / npu.gov.ua

В Киеве задержали сторонника "русского мира" / npu.gov.ua