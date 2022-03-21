Поймали мужчину, который снимал позиции ВСУ перед обстрелом россиян ТЦ в Подольском районе

Киевлянин по непонятной причине решил выложить перемещение украинских войск в Тик-ток. По злой иронии, через некоторое время РФ стерла с лица земли ТЦ "Ретровиль".

Ночью 20 марта в Подольском районе Киева произошло возгорание в результате авиаудара россиян по ТЦ "Ретровиль". Сильный пожар и точечное попадание полностью разрушили торговый центр, а также повредили парковку и шесть жилых домов, три из которых уже не пригодны для жизни. Позже выяснилось, откуда у оккупантов "взялась идея" атаковать гражданский объект.

Сегодня выяснилось, что некий мужчина снял в Тик-ток позиции украинских военных, которые были в районе "Ретровиля". Силой Интернета "оператора" оперативно нашли. Им оказался Павел Артемьев, который снимал ролик из собственного окна. Как он сообщил силовым структурам на допросе, он "раскаивается".

СБУ и ВСУ в очередной раз просят всех жителей Украины быть аккуратными. Не следует выкладывать фото или видео, на которых видна работа армии Украины или перемещение военной техники Украины.

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Стоит помнить, что враг следит за украинскими информационными ресурсами. Фиксирует и устанавливает место нахождения "нужного". После чего летят ракеты рашистов.

Отметим, что Россия признала обстрел ТЦ и даже показала момент нанесения ракетного удара. Для российской пропаганды гражданский "Ретровиль" вновь оказался "военным объектом". По словам Минобороны оккупантов ТЦ был заброшенным, а в нем хранились боеприпасы и оружие.

Ранее мы писали, что в Киеве и области наблюдается загрязнение воздуха после пожаров. В особенности, после крупного возгорания "Ретровиля". Кличко попросил жителей области и столицы не открывать окна, а на улицу выходить в респираторе.