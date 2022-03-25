В Подольском районе столицы обезвредили вражескую ДРГ

Среди задержанных трое мужчин и девушка.

В Подольском районе Киева правоохранители задержали четырех участников вражеской диверсионно-разведывательной группы. Среди задержанных – девушка, сообщил Отдел коммуникации полиции Киева.

В сообщении говорится, что группу лиц, причастных к диверсионно-разведывательной деятельности, задержали сотрудники Управления уголовного розыска столичного главка совместно с работниками Департамента борьбы с наркопреступностью и спецназовцами КОРДа в ходе отработки полученной оперативной информации.

Среди задержанных трое мужчин (1975, 1979 и 1997 годов рождения) и молодая женщина (2000 г.р.). Они в Киеве фотографировали блокпосты и передавали противнику сведения про них.

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Полицейские передали всех задержанных сотрудникам СБУ для проведения дальнейших следственных действий.

Напомним, ранее сообщалось, что в Голосеевском районе Киева правоохранители задержали двух пособников российских оккупантов

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В столице обезвредили вражескую ДРГ / npu.gov.ua

В столице обезвредили вражескую ДРГ / npu.gov.ua