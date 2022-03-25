СБУ задержала более 350 диверсантов с начала вторжения

Также правоохранители ликвидировали основные транснациональные каналы вербовки наемников для войны против Украины.

С начала полномасштабного вторжения России сотрудники Службы Безопасности Украины завержали более 350 диверсантов. Также было ликвидировано свыше 20 диверсионно-разведывательных групп. Об этом сообщают в пресс-службе СБУ.

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Правоохранители недавно уничтожили вооруженную ДРГ РФ в Киеве. Преступники хотели выдать себя за подразделение территориальной обороны ВС Украины.

"Также массово производится разоблачение агентов вражеских спецслужб. А в ходе многоэтапных спецопераций нейтрализованы попытки вражеской военной разведки переправить в Украину боевиков с Ближнего Востока – среди прочего, разоблачена личность, которая занималась подбором и вербовкой наемников для армии захватчиков," - сообщают в СБУ.

На Киевщине полиция и СБУ занимается поимкой ДРГ. / t.me/operativnoZSU

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Сотрудники поймали более 10 агентов российских спецслужб, которые причастны к содействию россиянам и военным преступлениям на временно оккупированной территории Луганской области.

В Запорожье СБУ ликвидировали попытки оккупантов провести так званную "федерализацию" области. Россияне пытались внедрить своих агентов в органы самоуправления.

На Львовщине нейтрализована машина диверсантов. / t.me/operativnoZSU

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Также была нейтрализована агентура России, которая занималась разведкой о средствах радио-электронной борьбы и беспилотниках военных подразделений Украины.

Работниками СБУ были ликвидированы основные транснациональные каналы вербовки наемников для войны против Украины. Попали под блокировку 89 YouTube-каналов российских пропагандистов, тысячи аккаунтов в соцсетях, работавшие на агрессора, которые распространяли дезинформацию или передавали стратегические данные о ВСУ.

Ранее мы писали, что в Драмтеатре Маруиполя по словам очевидцем погибло около 300 человек. Рашисты скинули сверхмощную бомбу, когда там прятались сотни людей от бомбардировок. Пропагандисты после заявляли, что там был полк "Азов", однако в здании были дети и женщины. В доказательство этому свидетельствует фото с неба, где большими буквами написано "ДЕТИ" перед зданием театра. То есть, самолеты видели, куда сбрасывают бомбу.