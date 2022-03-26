Почта
 

В Киеве усилили комендантский час - до 7:00 28 марта

Комендантский час будет действовать с 20:00 26 марта до 7:00 28 марта.
 |  Автор: Виталий Кулак
В Киеве усилили комендантский час - до 7:00 28 марта
Виталий Кличко / kyivcity.gov.ua

В Киеве вновь усиливают комендантский час. Он будет действовать с 20:00 26 марта до 7:00 28 марта. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, передает пресс-служба КГГА.

Кроме того, комендантский час в этот период будет также усилен в Киевской области.

Кличко напомнил, что во время комендантского часа киевляне могут выйти на улицу только для того, чтобы пройти к укрытию по сигналу тревоги. Общественный транспорт, магазины, аптеки, АЗС не будут работать. По городу может передвигаться только транспорт по спецпропускам.

Читайте также: Три кольца обороны. Как защищают Киев

Между тем, российские войска, вторгшиеся в феврале в Украину, по-прежнему планируют захватить Киев. Так, по данным Генштаба ВСУ, Россия перебрасывает в Беларусь вооружение и военную технику для подготовки нового наступления на украинскую столицу.

Напомним, ранее стало известно, что в Подольском районе правоохранители задержали четырех участников вражеской диверсионно-разведывательной группы.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри news.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK