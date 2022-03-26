В Киеве не будут усиливать комендантский час – Кличко
От военного командования поступила новая информация о том, что в Киеве и области завтра днем комендантский час вводить не будут. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
По его словам, в столице комендантский час останется в обычном режиме – с 20:00 до 07:00.
Ранее Кличко проинформировал, что в Киеве и области вновь усилят комендантский час. Он должен был действовать с 20:00 26 марта до 7:00 28 марта. Но ситуация изменилась, усиления комендантского часа не будет.
Читайте также: Три кольца обороны. Как защищают Киев
Между тем, российские войска по-прежнему планируют захватить Киев. Так, по данным Генштаба ВСУ, Россия перебрасывает в Беларусь вооружение и военную технику для подготовки нового наступления на украинскую столицу.
Напомним, ранее стало известно, что в Подольском районе правоохранители задержали четырех участников вражеской диверсионно-разведывательной группы.
Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.