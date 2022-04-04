В Киеве обезвредили группу информаторов спецслужб РФ

В состав группы входили участники одной из пророссийских общественных организаций.

Сотрудники службы безопасности Украины на минувших выходных в Киеве ликвидировали группу информаторов спецслужб РФ. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

В сообщении говорится, что сотрудники СБУ установили местонахождение в столице "штаб-квартиры" вражеской агентуры и задержали ее резидента. Это киевлянин, которого завербовали представители террористических организаций "Л/ДНР".

В состав группы входили участники одной из пророссийских общественных организаций. Они собирали сведенья про перемещение военной техники ВСУ и дислокацию блокпостов Сил территориальной обороны в Киевской области. Кроме того, злоумышленники распространяли в соцсетях призывы к помощи оккупантам.

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По данному факту следователи СБУ открыли уголовное производство. Досудебное следствие продолжается.

Напомним, ранее в Киеве правоохранители задержали 30-летнего мужчину, который фотографировал последствия обстрелов российских оккупантов, а потом отсылал фотографии другим сторонникам "русского мира".

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