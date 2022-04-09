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Арестант из Киевского СИЗО обманул более 100 волонтеров

Потерпевших может быть больше, так как досудебное следствие продолжается.
 |  Автор: Виталий Кулак
Арестант из Киевского СИЗО обманул более 100 волонтеров
Подозреваемый в преступлении / facebook.com/kyiv.gp.gov.ua/

В Киеве правоохранители разоблачили гражданина, содержащегося в СИЗО, который мошенническим путем обманул более 100 волонтеров на общую сумму около 1,3 млн гривен. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

По данным досудебного следствия, фигурант находится в Киевском СИЗО по подозрению в изготовлении, хранении и сбыте фальшивой валюты. После вторжения в Украину российских войск он создал Telegram-канал, в котором якобы продавались товары для военнослужащих (форма, бронежилеты, разгрузки, шлемы, спальные мешки и т.д.).

В дальнейшем он получал оплату за товар, которого на самом деле не существовало. Так он обманул более 100 волонтеров на общую сумму около 1,3 млн гривен. На самом деле потерпевших может быть больше, так как досудебное следствие продолжается.

По данному факту следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 190 УК Украины (Мошенничество).

Арестант из Киевского СИЗО обманул волонтеров / facebook.com/kyiv.gp.gov.ua/
Арестант из Киевского СИЗО обманул волонтеров / facebook.com/kyiv.gp.gov.ua/

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали четырех жителей города Каменское, которые присваивали деньги волонтерских организаций, собранные для ВСУ.

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Арестант из Киевского СИЗО обманул волонтеров / facebook.com/kyiv.gp.gov.ua/
Арестант из Киевского СИЗО обманул волонтеров / facebook.com/kyiv.gp.gov.ua/

 

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