В Киеве зарегистрировано 31,5 тысяч переселенцев

Об этом рассказал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

В Киеве по состоянию на 28 апреля 2022 года было зарегистрировано 31,5 тысяч внутренних переселенцев. Об этом рассказал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник, передает пресс-служба КГГА.

Больше всего беженцев в столицу приехало из Киевской, Донецкой и Черниговской областей. В большинстве своем они зарегистрировались в Дарницком, Днепровском и Святошинском районах.

Нужно отметить, что регистрация внутренне перемещенных лиц проходит до 30 апреля 2022 года. Соответствующую заявку можно подать через приложение "Дія", в районном управлении социальной защиты или в центре предоставления административных услуг.

Для получения гуманитарной помощи беженцы могут подать заявление в районном управлении социальной защиты.

Напомним, ранее стало известно, что в Киеве в процессе дерусификации планируют переименовать 467 объектов.

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