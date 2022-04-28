КГВА: Противник остановлен, но угроза для Киева не исчезла

Операция по обороне Киева завершена, город должен быть готов защищаться снова

Николай Жирнов, глава Киевской городской военной администрации, заявил, что операция по обороне столицы длилась с 24 февраля по 2 апреля. Сейчас она завершена, но враг не отказался от своих намерений, поэтому опасность не миновала. Об этом сообщили в КГВА.

"Оборонительная операция – это форма ведения боевых действий оперативным объединением. Киевская оборонная операция имела целью не допустить противника в столицу”, - пояснил Жирнов.

Глава КГВА добавил, что противнику были нанесены значительные потери, личный состав деморализован и его материально-техническое обеспечение дезорганизовано. Враг отступил на территорию РФ и Беларуси.

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Однако угроза для Киева не исчезла, как акцентировал Жирнов, поскольку оккупанты не отказались от своих агрессивных намерений. Поэтому должна быть готовность в будущем защищать город.

Напомним, что в России пригрозили нанести удары по "центрам принятия решений" в Киеве, если Украина будет атаковать объекты на российской территории.

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