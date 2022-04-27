Киев-Хелм: УЗ назначила новый поезд в Польшу

Теперь жителям столицы и переселенцам будет удобнее добираться Польши

В Киеве с 1 мая начинает курсировать новый поезд в Польшу сообщением Киев — Хелм — Киев. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Укрзализныци.

"Поезд №23 / 24 будет отправляться из Киева в 22:49 и прибывает в Хелм в 11:30. В обратном направлении поезд будет отправляться 2 мая в 16:05 и прибудет в Киев в 07:29” - сообщили в УЗ.

Со станции Хелм также организовано хабовое сообщение с Варшавой: пассажиры в Хелме могут быстро пересесть на поезд в Варшаву. Он отправляется в 13:11 и прибывает в польскую столицу в 16:11.

Так же можно добраться и обратно: из Варшавы поезд польской железной дороги отправляется в 12:18 и прибывает в Хелм в 15:31. Времени между поездами как раз достаточно для удобной пересадки, как отметили в УЗ.

Читайте также: В Украине из-за обстрелов задерживаются 18 пассажирских поездов

Напомним, что в Украине начал курсировать эвакуационный поезд-госпиталь – первый подобный за время независимости. Он будет состоять из нескольких специализированных вагонов, включая вагон интенсивной терапии.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.