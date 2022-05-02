В Киевском метро проходит 2 этап "дерусификации" названий станций: варианты
В Киевской метрополитене завершился 1 этап сбора предложений для переименования 5 станций с российской и беларусской "историей". Из всех предложений были отобраны по четыре самых популярных варианта, и в метро объявили 2 этап голосования.
Читайте также: Метро в Киеве заработает по-новому - подробностиСтоит отметить, что пятым вариантом в голосовании к некоторым станциям является "оставить без изменений".
Станция "Минская". Для ее переименования предлагают: Варшавская, Мариупольская, Вышгородская, Бучанская.
Станция "Героев Днепра". Среди возможных новых названий выбрали: Героев Мариуполя, Героев Украины, Вышгородская, Северная.
Станция "Дружбы народов". Ее новым названием может стать: Ботаническая, Европейская, Объединения Украины, Зверинецкая, Героев Мариуполя.
Станция "Льва Толстого". Для переименования станции предложили: Василия Стуса, Степана Бандеры, Леси Украинки, Ивана Франка, Лины Костенко.
Станция "Берестейская". Новым названием станции метро может стать: Бучанская, Варшавская, Мариупольская, Степана Бандеры.
Чтобы проголосовать на будущие названия станций метро в Киеве, стоит заполнить форму.
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