В Киевском метро проходит 2 этап "дерусификации" названий станций: варианты

Первый этап предложений для переименования пяти станций завершился. На втором - выбор среди пяти удачных вариантов.

Киевское метро с первого дня вторжения стало местом укрытия для тысячи киевлян. / EPA / UPG

В Киевской метрополитене завершился 1 этап сбора предложений для переименования 5 станций с российской и беларусской "историей". Из всех предложений были отобраны по четыре самых популярных варианта, и в метро объявили 2 этап голосования.

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Стоит отметить, что пятым вариантом в голосовании к некоторым станциям является "оставить без изменений".

Станция "Минская". Для ее переименования предлагают: Варшавская, Мариупольская, Вышгородская, Бучанская.

Станция "Героев Днепра". Среди возможных новых названий выбрали: Героев Мариуполя, Героев Украины, Вышгородская, Северная.

Станция "Дружбы народов". Ее новым названием может стать: Ботаническая, Европейская, Объединения Украины, Зверинецкая, Героев Мариуполя.

Станция "Льва Толстого". Для переименования станции предложили: Василия Стуса, Степана Бандеры, Леси Украинки, Ивана Франка, Лины Костенко.

Станция "Берестейская". Новым названием станции метро может стать: Бучанская, Варшавская, Мариупольская, Степана Бандеры.

Чтобы проголосовать на будущие названия станций метро в Киеве, стоит заполнить форму.

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