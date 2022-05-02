"Маленькими пачками везут": Армия РФ придумала, как скрывать большие потери
Российская армия придумала, как маскировать огромные потери в войне против Украины. Чтобы не шокировать россиян, трупы боевиков привозят небольшими партиями и исключительно ночью. Об этом стало известно из перехвата телефонного разговора в Запорожской области, который оказался в распоряжении СБУ.
Читайте также: Оккупанты паникуют при одном упоминании Чернобаевки – перехват СБУТакой "лайфхак" значительно добавляет времени для доставки тел, из-за чего родственникам иногда приезжает военный в полуразложенном состоянии. В диалоге двое российских боевиков обсуждают, отправили ли в РФ тело некого 200-го по фамилии Макеев.
"Его сегодня привезли, по предварительным данным. Вот должен опознать его сегодня," - отвечает боевик собеседнику.
Второй рашист поведал, что жена покойного переживает, что "его уже дней 6 везут".
"Их маленькими пачками везут, чтоб народ не ох*евал. И ночью…" - ответил россиянин.
Также рашист добавил, что с его роты, где было около сотни человек, живыми остались только 20-22 человека. Также есть 9 отказников.
Ранее мы писали, какие потери россиян по состоянию на 2 мая. Российская армия потеряла 23 800 личного состава, а также 1 048 танков, 194 самолета, 2 519 БМП и многое другое.