"Маленькими пачками везут": Армия РФ придумала, как скрывать большие потери

Чтобы не шокировать свой народ реальными потерями, россияне решили вывозить домой своих 200-х небольшими партиями.

Российская армия придумала, как маскировать огромные потери в войне против Украины. Чтобы не шокировать россиян, трупы боевиков привозят небольшими партиями и исключительно ночью. Об этом стало известно из перехвата телефонного разговора в Запорожской области, который оказался в распоряжении СБУ.

Читайте также: Оккупанты паникуют при одном упоминании Чернобаевки – перехват СБУ

Такой "лайфхак" значительно добавляет времени для доставки тел, из-за чего родственникам иногда приезжает военный в полуразложенном состоянии. В диалоге двое российских боевиков обсуждают, отправили ли в РФ тело некого 200-го по фамилии Макеев.

"Его сегодня привезли, по предварительным данным. Вот должен опознать его сегодня," - отвечает боевик собеседнику.

Второй рашист поведал, что жена покойного переживает, что "его уже дней 6 везут".

"Их маленькими пачками везут, чтоб народ не ох*евал. И ночью…" - ответил россиянин.

Также рашист добавил, что с его роты, где было около сотни человек, живыми остались только 20-22 человека. Также есть 9 отказников.

Ранее мы писали, какие потери россиян по состоянию на 2 мая. Российская армия потеряла 23 800 личного состава, а также 1 048 танков, 194 самолета, 2 519 БМП и многое другое.