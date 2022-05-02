В КГГА рассказали, хватает ли запасов продовольствия в Киеве

Киевский гуманитарный штаб за два месяца собрал больше 6 тыс. тонн продовольствия

Столица Украины обеспечена всем необходимым, а запасы распределены так, что за один или несколько ударов враг не сможет их уничтожить. Об этом сегодня сообщили в КГГА.

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Гуманитарный штаб за два месяца закупил и получил от благотворительных организаций больше 6 тыс. тонн продовольствия. Помимо этого, штаб два месяца занимался обеспечением необходимым тех, кто не мог сам позаботиться о себе. Помощь в Киеве получили более 200 тысяч жителей.

“️Город заготовил в достаточном количестве также товары первой необходимости и лекарства. На сегодняшний день окружение столице не угрожает, но городские власти готовы к любому сценарию”, - отметили в администрации.

Каждый день в районных штабах выдавали тысячи продуктовых наборов. Соцслужба и волонтеры развозили необходимое по домам. Терроборона и дежурные на блокпостах были обеспечены горячим питанием.

Напомним, что все же в Киевской городской военной администрации призвали не возвращаться в столицу студентов, женщин с маленькими детьми и пожилых людей.

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