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В Киеве началось плановое отключение горячей воды: где уже проводятся работы

В столице начались ежегодные испытания теплосетей
В Киеве началось плановое отключение горячей воды: где уже проводятся работы
Отключение воды в Киеве будет поэтапным / t.me/KyivCityOfficial

В Киеве с 10 мая стартовали гидравлические испытания теплосетей. Об этом сегодня сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник. 

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“Работы уже начаты на сетях от теплоисточников в Голосеевском, Святошинском, Шевченковском, Оболонском и Дарницком районах. На испытание и ремонт обнаруженных повреждений сетей требуется ориентировочно 2 недели для каждого участка”, – поделился заместитель. 

В настоящее время поставка горячей воды будет приостановлена. Такие испытания нужны для поиска и устранения “слабых” мест трубопроводов. Этот этап подготовки необходим для испытания нагрузки в отопительный период.  

Отметим, что в столице возобновляют работу учреждения, посольства, транспорт и возвращается все больше людей. Так, в Киеве вышли на маршруты троллейбусы №30, №29Д и трамвай №35. А также продлена работа городской электрички.

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