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Киевсовет переименовал арку Дружбы народов

Поскольку дружбы больше нет, значение арки решили переосмыслить
 |  Автор: Юрий Кобзар
Киевсовет переименовал арку Дружбы народов
Иллюстративное фото / wikipedia.org

Киевский городской совет переименовал арку Дружбы народов.  Теперь монумент, с советских времен ставший привычной частью столичного центра, будет носить название Арка Свободы украинского народа. Об этом сообщил в Telegram мэр Виталий Кличко.

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"Сегодня Киеврада приняла решение о декоммунизации названия арки Дружбы народов. Теперь это - Арка Свободы украинского народа", - сообщил он.

Кроме того, городские депутаты одобрили решение о демонтаже более 40 памятников и памятных знаков советской эпохи. Их уберут с улиц и задний, после чего передадут в музей тоталитаризма.

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"Что касается переименований, это - резонансная тема. Мы услышали и мысли, и пожелания киевлян, и критику. Поэтому, чтобы не принимать поспешные решения, привлекаем специалистов институтов академии наук Украины, института национальной памяти и других учреждений для завершения процесса наименований", - добавил Кличко.

Напомним, киевляне определились с новыми названиями станций. В рамках дерусификации могут появиться станции "Варшавская", "Василия Стуса" и "Бучанская".

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