Киевсовет переименовал арку Дружбы народов

Поскольку дружбы больше нет, значение арки решили переосмыслить

Киевский городской совет переименовал арку Дружбы народов. Теперь монумент, с советских времен ставший привычной частью столичного центра, будет носить название Арка Свободы украинского народа. Об этом сообщил в Telegram мэр Виталий Кличко.

Читайте также: До конца мая в центре Киева не будут работать большие фонтаны - Кличко

"Сегодня Киеврада приняла решение о декоммунизации названия арки Дружбы народов. Теперь это - Арка Свободы украинского народа", - сообщил он.

Кроме того, городские депутаты одобрили решение о демонтаже более 40 памятников и памятных знаков советской эпохи. Их уберут с улиц и задний, после чего передадут в музей тоталитаризма.

Читайте также: В Киевском метро решили избавиться от всех российских вагонов

"Что касается переименований, это - резонансная тема. Мы услышали и мысли, и пожелания киевлян, и критику. Поэтому, чтобы не принимать поспешные решения, привлекаем специалистов институтов академии наук Украины, института национальной памяти и других учреждений для завершения процесса наименований", - добавил Кличко.

Напомним, киевляне определились с новыми названиями станций. В рамках дерусификации могут появиться станции "Варшавская", "Василия Стуса" и "Бучанская".

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.