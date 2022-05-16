В Киеве выявили сторонника "русского мира"

Ему, согласно УК Украины, грозит до 5 лет лишения свободы.

В Киеве правоохранители разоблачили мужчину, который оправдывал действия российских оккупантов в Украине. Об этом проинформировал Отдел коммуникации полиции Киева.

По данным следствия, житель Черниговской области размещал на своей странице в социальной сети информацию, которая оправдывала преступные действия оккупантов и распространял уже существующие в Сети пророссийские публикации. Он ждал российских оккупантов в столице.

По данным фактам следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников). Максимальное наказание по этой статье – 5 лет лишения свободы.

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Напомним, ранее стало известно, что в Киеве правоохранители задержали двух уроженцев Донецкой области, которые предоставляли информационные услуги российским оккупантам и пророссийским боевикам.

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